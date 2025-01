Ilrestodelcarlino.it - "Lo zoo di vetro" al teatro Persiani nella versione di Pier Luigi Pizzi. In scena Mariangela D’Abbraccio

Capolavoro assoluto della drammaturgia americana firmata Tennesse Williams, "Lo zoo di" è atteso oggi alle 21.15 aldi Recanatifirmata dache vede protagonista. Lo spettacolo – propostostagione teatrale realizzata dal Comune con l’Amat e il contributo di Regione Marche e Mic – racconta la vita della famiglia Wingfield (Amanda, da tempo abbandonata dal marito, e i due figli, Laura e Tom) nell’America degli anni ‘30: una storia familiare i cui protagonisti si muovono intrappolati nel loro simbolico zoo di. Laura, ragazza timida e claudicante a causa di una malattia che la rende introversa, vive chiusa in un mondo di illusioni mentre Tom, che tenta senza successo di diventare un poeta, è costretto a lavorare in una fabbrica per mantenere madre e sorella.