Sport.quotidiano.net - Il Monza crolla ancora. La salvezza resta lontana

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Michael CuomoQuelle serate che fanno male: non solo per il risultato (2-0), ma per come questo è maturato. Ilperso in fondo alla classifica, non basta più una vittoria per raggiungere il Venezia davanti che almeno a piccoli passi prova are aggrappato al vagone di salvataggio, ma soprattutto esce da Marassi con un dato che preoccupadi più: zero gol e un tiro in porta, di testa, con D’Ambrosio. L’insidia non era solo il Genoa, la sua gente, quello stadio. L’insidia era anche il campo, inzuppato da una pioggia battente che ha colpito La Superba fino a richiamare l’allerta meteo colore arancione, con automatico rischio rinvio della partita. Alla fine il verde ha retto come ha potuto, non senza conseguenze per i ventidue in campo. A fine primo tempo a saltare è il muscolo di Akpa Akpro, scelto in mezzo insieme a Urbanski, appena arrivato dal Bologna e già schierato dall’inizio.