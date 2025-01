Tvzap.it - “Grande Fratello”, Luca Calvani in lacrime durante la puntata: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,inla. Ladi ieri, 27 Gennaio 2025, delè stata decisamente impegnativa per, il quale dopo aver vissuto forti emozioni ha dovuto dire addio alla casa perchè eliminato dal televoto. C’è stato anche un momento molto intensoil qualesi è lasciato andare alle. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, le parole di Jasmine ad Amanda prima di uscireLeggi anche: “”, chi è stato eliminatoladi ieriLeggi anche:, perché potrebbe lasciare il “”: il gossip bombaLeggi anche: “”, chi è la new entry Federico: dove lo abbiamo già visto in Tv“”,inlaPer prima cosa nel corso della diretta di ieri delha dovuto affrontare Jessica Morlacchi.