Bergamonews.it - Gasperini: “Migliorare la squadra conta più di stadi e strutture. Chi vorrei del Barça? Noi vendiamo…”

Leggi su Bergamonews.it

Barcellona (Spagna). L’assenza di Lookman dell’ultimo minuto “fa parte del calcio: vedremo di limare qualche giorno”. Così Gian Pieroin conferenza stampa, affiancato da uno dei suoi senatori come Berat Djimsiti, presenta la super sfida che attende l’Atalanta: mercoledì 29 gennaio alle 21 l’appuntamento al Montjuic contro il Barcellona può regalare un posto tra le prime otto. “Giochiamo questa sfida che fa storia a sé: noi pensiamo alae arriviamo a questo tipo di partite”.Il tecnico ha portato 23 giocatori a Barcellona: fuori gli infortunati Kossounou, Scamacca e il sopracitato Lookman, più Sulemana fuori lista; aggregati al gruppo dall’Under 23 la punta Vlahovic (2004), e Federico Cassa (2006), duttile uomo d’attacco spendibile in più ruoli, già visto in primaad agosto contro il Torino, quando si procurò anche un rigore.