Lettera43.it - Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti

sarà il primo super ospite del Festival di Sanremo 2025 targato Carlo Conti. Il rapper salirà sul palco del Teatro Ariston martedì 11 febbraio, durante la prima serata della kermesse, e oltre alla sua musica porterà sicuramente la propria vita personale, parlando del recente incidente e dei problemi di salute della figlia Teresa. E sicuramente tra il pubblico ci sarà la. I due stanno insieme da oltre 40 anni e sono diventati una coppia da adolescenti.Chi è(Getty Images).è una fotografa originaria di Cortona, in provincia di Arezzo, e ha 55 anni. L’incontro tra lei e Lorenzo Cherubini, in arte, è stato all’età di 14 anni. Da lì i due non si sono più lasciati. Era stata lei stessa a raccontarlo sui social: «Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona, mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale.