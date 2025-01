Lanazione.it - Doppio cantiere a Firenze sud. Traffico in tilt e parcheggi spariti. Giorgio: "A febbraio nuovi posti"

Se l’area nord della città sorride – o meglio respira – quella sud inizia a tapparsi il naso. Non c’erano d’altronde grandi alternative ieri per i passanti in alcune strade intasatissime di Gavinana, da via Coluccio Salutati a via di Ripoli, da via Poggio Bracciolini fino al viale Giannotti. Tempesta perfetta nel rione con un, quello di piazza Ravenna già avviato da giorni e l’altro in via di Ripoli per la riqualificazione di un impianto semaforico con chiusura della strada tra via Accolti e piazza Elia Dalla Costa e via Caponsacchi direzione viale Giannotti (durerà quattro giorni). Risultato? Il caos più totale, complicato ulteriormente dall’affannosa e disperata ricerca da parte di molti di uno buono. In media ieri per ’piazzare’ regolarmente la macchina serviva una mezz’ora buona.