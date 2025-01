Ilrestodelcarlino.it - Custodire la memoria della Shoah. L’impegno delle nuove generazioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Che lasia alimento basilare per il nostro oggi". Un monito a non dimenticare, quello partito ieri mattina dal sindaco Sadegholvaad, durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato alle vittime dei campi di prigionia nazisti nel parco ‘Ai caduti nei Lager’. Nel giorno, Rimini non si è fatta di certo trovare impreparata e ha voluto ricordare l’orroredavanti al monumento dedicato a quelle vittime che a causa dello sterminio epersecuzioni nazifasciste hanno perso la vita. "Come comune di Rimini da sessantuno anni stiamo cercando di dare il nostro contributo affinchè non si perdadi quanto accaduto – continua il sindaco -. Un ricordo che deve passare soprattutto attraverso lepere rinnovare ladi questa tremenda tragediastoria".