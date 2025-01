Ultimouomo.com - Come sta Kyle Walker

Da quando la Premier League è diventata il campionato più ricco del mondo, i club di Serie A hanno imparato ad andare alla periferia delle sue rose alla ricerca di occasioni vantaggiose. È un’idea che si basa su varie convinzioni, più o meno sostenute dai fatti. Che i club della Premier League abbiano troppi giocatori per i propri bisogni e troppi soldi per preoccuparsi disostituirli. Che la competizione interna al campionato inglese renda velocemente obsoleti giocatori che in realtà possono ancora dare molto. Soprattutto: che il livello atletico in Premier League sia talmente più alto rispetto a quello della Serie A da creare una distorsione prospettica per cui un giocatore che sembra finito in Inghilterra in realtà finito non lo sia davvero. Da questa idea discende tutta la letteratura di calciomercato sui cosiddetti “esuberi” - e da questa il dibattito se in loro ci sia ancora qualche goccia di carriera da tirare fuori - letteratura di cui questo articolo indubbiamente fa parte.