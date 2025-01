Pronosticipremium.com - Caso Nainggolan, rilasciato dopo l’interrogatorio: non può lasciare il Belgio

Sono ore di altissima tensione quelle che sta vivendo da ieri Radja, tornato inper una nuova avventura della sua carriera con la maglia del Lokeren, formazione di Serie B. L’ex centrocampista della Roma nella giornata di ieri era infatti stato arrestato per un presento coinvolgimento in un traffico di cocaina. Il giocatore belga però oggi è statoun nuovo interrogatorio.La situazione diil suo arresto da parte della polizia di Bruxelles, già nel pomeriggio di ieriera stato interrogato per più di tre ore per poi essere portato in prigione, dove ha trascorso la notte. Come ha riportato però il De Standaard, oggi è avvenuta una nuova comparsa davanti al gip, al termine della quale la magistratura belga ha deciso di rilasciarlo.