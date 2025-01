Oasport.it - Waterpolo Preview, the report of the week: la RN Savona tiene il passo del duo di testa

Nella quattordicesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la BPER Rari Nantespiega l’Olympic Roma eildelle due battistrada. Continua la serie di risultati positivi della Pallanuoto Trieste che centra la quinta vittoria consecutiva superando nettamente la Nuoto Catania alla Scuderi. Netto successo esterno del CN Posillipo che supera la RN Florentia 14-7. In serie A1 Femminile la Sis Roma conserva il primato in classifica mentre lo scontro salvezza AGN Energia Bogliasco 1951-Lazio Nuoto termina in parità.