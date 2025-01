Lanazione.it - Una lacrima sull’armonica a bocca. Dolore in città per la morte di Baldi. Il giorno dell’addio in Cattedrale

Leggi su Lanazione.it

"Un amico". Sottolinea la parola con tutto l’affetto che li ha legati per lungo tempo. Don Alvaro Bardelli, ricorda Severino, scomparso a 74 anni. Lascia un vuoto in, perchè era molto amato e lui amava moltissimo la sua. Impegnato nel sociale, uno dei protagonisti della grande famiglia del volontariato, musicista appassionato. Se n’è andato proprio "alla vigilia di un concerto che aveva organizzato in memoria del padre, morto di recente. Lo stava preparando insieme ai suoi amici musicisti e si sarebbe dovuto tenere nella Cappella della Madonna del Conforto, una sorta di anticipo della Novena. Purtroppo non è riuscito a portare a termine il suo progetto per il quale si era molto impegnato", ricorda don Alvaro che oggi (alle 15) celebrerà i funerali dell’amico scomparso proprio nella Capppella della Madonna del Conforto.