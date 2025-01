Nerdpool.it - Netflix lancia segretamente uno spinoff di Squid Game

Leggi su Nerdpool.it

I fan distanno aspettando con ansia la terza e ultima stagione della serie, prevista per quest’anno su. Ma sapevate che il servizio di streaming hato unospeciale insieme alla premiere della seconda stagione? Dopo il successo record della prima stagione, la seconda stagione diha raggiunto nuovi traguardi, diventando una delle stagioni di maggior successo di sempre su. Ora, non resta che aspettare per vedere come finirà questa incredibile storia.: Fireplace, il nuovosegretoAccanto all’uscita della seconda stagione lo scorso dicembre,ha rilasciato in segreto un curiosochiamato: Fireplace. Questa novità è stata nascosta tra gli altri contenuti tematici natalizi die potrebbe esservi sfuggita nel clamore generale per i nuovi episodi di