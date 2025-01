Tpi.it - Meloni: “La Shoah fu un abominio nazista con la complicità del fascismo”

L’Olocausto fu un piano “condotto dal regime hitleriano, che in Italia trovò anche ladi quello fascista”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgianel suo messaggio in occasione del Giorno della Memoria, dedicata al ricordo dellacita dunque espressamente le corresponsabilità delnel genocidio degli ebrei, un passaggio significativo alla luce delle ripetute reticenze della leader di Fratelli d’Italia nel condannare le brutalità del regime di Benito Mussolini e nel proclamarsi antifascista.“Ottant’anni fa – afferma la premier nella sua nota – l’orrore dellasi è mostrato al mondo in tutta la sua terrificante forza”, dice. “Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti, e insieme ad essi è crollato anche quel muro che impediva di vedere chiaramente l’del pianodi persecuzione e di sterminio del popolo ebraico”.