Loro due… Luca e Jessica al Grande Fratello la svolta inaspettata dopo il caos e ora la scoperta

Nelle ultime ore laalMorlacchi eCalvani hanno seppellito l’ascia di guerra e si sono riappacificati. Ricordiamo chemesi di idillio nella casa c’era stata una frattura profonda tra i due, con pesantissime accuse reciproche e che quando lei è tornata, giovedì scorso, ha più volte ribadito il suo punto di vista sull’attore. Ossia chel’avrebbe sedotta e abbandonata, dunque usata per una presunta strategia di gioco.Ma le cose cambiano in un lampo al GF e così è stato anche per questo rapporto che sembrava insanabile. In piena notte, l’attore si è avvicinato alla cantante per scherzare, poi i due si sono abbracciati e lei è scoppiata a piangere. In seguito,si è appartata con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo e raccontato quello che prova adesso.