I giovani si formano a lezione di teatro: "Ci sentiamo più liberi e meno timidi"

Venerdì scorso, ilPiccolo di via Cerchia ha concluso la quarta edizione del ciclo di incontri gratuiti ‘e musica’, un laboratorio dedicato aitra i 14 e i 19 anni condotto dall’attrice Daniela Piccari. "Il nostro obiettivo è mostrare ai ragazzi la bellezza e la potenza del– spiega Ruggero Sintoni, co-direttore di Accademia Perduta –. Negli anni, circa cinquantahanno calcato il palco grazie a questo progetto. Tutti sono i benvenuti: abbiamo avuto anche ragazzi fragili, che vivono situazioni difficili o con disabilità fisiche o cognitive. Inoltre, offriamo laboratori anche per over 65 e aperti a tutta la cittadinanza". Ogni edizione segue un filo conduttore: quest’anno è stata la poesia, esplorata attraverso la lettura e la reinterpretazione del testo di Aldo Palazzeschi, ‘Lasciatemi divertire’.