Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole ma non possiamo fare nulla per allungarlo Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile E continueremo fino all’ultimo giorno

«Lepoco». Andrea Rizzoli non usa giri di parole per dire come sta sua madre Eleonora Giorgi. L'attrice e regista, 71 anni, sta lottando contro un tumore al pancreas che le è stato diagnosticato nel novembre del 2023. Il 28 gennaio il suo primogenito, nato dall'amore con Angelo Rizzoli, debutterà come scrittore raccontando proprio la battaglia della madre. La forza di Eleonora Giorgi: un compleanno speciale tra famiglia e speranza

Tumore al pancreas, scoperta l'impronta delle lesioni che anticipano il cancro: che cosa vuol dire

Giornata Mondiale Tumore al pancreas, che colpisce sempre più donne: la app per la prevenzione

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas

Da quando le è stato diagnosticato il cancro, l'attrice ha deciso di condividere tutto con il suo pubblico.