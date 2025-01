Lanazione.it - "Dedicò l’intera sua vita ai giovani". Dickens e Albericiana ricordano lo spessore del docente Vittorio Pecori

Il mondo della cultura ricorda il professor(nella foto). Palazzo Binelli ha aperto le sue porte per ospitare una giornata in ricordo dell’illustrescomparso nel 1990. Dopo oltre trent’anni la famiglia, il figlio Massimo e la figlia Elisabetta, hanno voluto rendere omaggio alla figura di intellettuale attraverso un evento patrocinato dall’Accademiae dallafellowship. Ad introdurre l’incontro Enrico Isoppi, presidente della Fondazione CrC, che ha regalato al folto pubblico presente un ricordo personale delloe della statura morale del professore. Originario di San Giuliano Terme, si trasferì in città con l’amata moglie, entrambi laureati in Lettere moderne all’Università di Pisa. Insieme intrapresero la propria carriera in ambito scolastico.