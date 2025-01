Inter-news.it - Calhanoglu quando rientra? Le indicazioni tra Monaco e Milan – Sky

Leggi su Inter-news.it

In casa Inter gli occhi puntati sono sempre su Hakan, ancora infortunato. Da capire i tempi di recupero tra la partita cole il derby contro il.ANCORA FUORI – L’Inter si rituffa immediatamente sulla Champions League, dopo aver battuto il Lecce per 4-0 nella giornata di ieri. Oggi la squadra si è allenata ad Appiano Gentile ma lo ha fatto ancora senza Hakan. Il turco, a parte insieme a Francesco Acerbi e Joaquin Correa (comunque fuori dalla lista UEFA), non dovrebbe prendere parte alla partita di Champions League contro il, in programma mercoledì alle ore 21. Alla squadra di Simone Inzaghi manca solamente un punto per ottenere la matematica certezza per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ma quanto potràre, visto che domenica ci sarà la partita contro il, nientema sì col? L’Inter osserva– Dopo ilci sarà la partita contro il, terzo derby stagionale dopo quello di campionato e quello in Supercoppa italiana.