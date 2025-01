Ascoltami bene Grande Fratello Stefania Orlando prende Shaila in disparte e parla senza freni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alsi riaccende lo scontro traGatta. Come è noto ai fan del reality show di Canale 5, tra le due concorrenti non corre buon sangue. Alfonso Signorini le aveva chiamate a un confronto diretto nella puntata di giovedì scorso, durante il quale non sono mancate accuse e colpi bassi.ha usato parole molto dure contro la coppia-Lorenzo, criticandone i comportamenti giudicati troppo eccessivi, sia durante i litigi che nei momenti di affetto, sempre mostrati davanti a tutti. “Fuori di qui dureranno meno di dodici ore”, aveva affermato. “Pensa al tuo matrimonio”, aveva replicatocon tono velenoso, facendo riferimento alla fine della relazione trae il suo ex marito Simone, durata quindici anni.Ieri pomeriggio, le due si sono affrontate nuovamente.