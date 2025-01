Gamberorosso.it - Un ristorante storico sul Garda compie 60 anni e si regala un nuovo giovane chef

Leggi su Gamberorosso.it

La sponda bresciana del lago diè nota essere meta di un turismo sempre più esigente. Stranieri e non affollano le rive del Benaco da Gargnano a Sirmione alla ricerca di strutture ricettive di prim’ordine e ristoranti di qualità. Non a caso, in questo tratto di costa, sono molti i ristoranti che si fregiano della stella Michelin e delle nostre forchette. Come il Capriccio a Manerba del: aperto nel 1965 e stellato dal 1999, festeggia i sessant’di attività giusto quest’anno.La storia del Capriccio di Manerba delGiuliana Germiniasi in cucina ha ereditato la passione dai genitori e l’ha condivisa con il marito Giancarlo Tassi, maître e sommelier di grande maestria, fino al tragico novembre 2009 che l’ha strappato dalla famiglia. La figlia Francesca, allora liceale con una prospettiva universitaria davanti a sé, decise di affiancare la mamma nella conduzione del