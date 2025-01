Nerdpool.it - Synduality: Echo of Ada è ora disponibile

Bandai Namco ha annunciato l’uscita diof Ada, uno sparatutto a estrazione PvPvE ambientato in un mondo post-apocalittico.su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam, il gioco combina combattimenti intensi, esplorazione e strategia.Un mondo devastato dalla pioggia velenosaAmbientato nel 2222, il gioco porta i giocatori nelle rovine di Amasia, una città una volta gloriosa, ora caduta per ragioni misteriose. L’umanità si trova sull’orlo dell’estinzione dopo l’arrivo della pioggia velenosa nota come “The Tears of the New Moon”, che ha generato creature mostruose e pericolose.I giocatori assumono il ruolo dei Drifter, piloti di mech personalizzabili chiamati CRADLECOFFIN, impegnati a raccogliere i preziosi cristalli AO nelle terre desolate. La sopravvivenza dipende dal supporto del partner IA, Magus, che offre strategie di combattimento, avvisi e direzioni per affrontare le sfide di Amasia.