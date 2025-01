Metropolitanmagazine.it - Sigourney Weaver sarà nel sequel di Alien: Romulus? Alcuni rumor ne parlano, ma il regista nega

I fan dihanno recentemente ricevuto un’entusiasmantesuldima, non appena è saltato fuori, è stato subito smentito. Inizialmente, la voce suggeriva che ildi, Fede Álvarez, stesse pianificando di riportarenel ruolo di Ellen Ripley nel prossimo film, con effetti visivi di ringiovanimento utilizzati per riportare l’aspetto diall’età che aveva quando ha giratodi Ridley Scott es di James Cameron. Fede Álvarez ha ucciso ogni speranza (o timore) che il franchise prendesse una svolta del genere; ilha pubblicato un tweet che recita “Pettegolezzo divertente. Ma non è affatto vero“.La fonte originale di questa voce era Daniel RPK, che è generalmente considerato uno scooper affidabile. Dopo il post di Álvarez che smentiva, RPK è tornato per chiarire che il suo scoop si riferiva a un diverso progetto legato adche potrebbe essere in fase di sviluppo, uno che è “simile a ciò che Neill Blomkamp stava cercando di fare“.