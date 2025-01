Lanazione.it - Nuovi cassonetti per la differenziata. Tra un anno la bolletta Tari puntuale

A San Giovanni è in fase di completamento la collocazione deicon riduttore volumetrico per l’indifferenziato nel territorio comunale in vista dellache entrerà in vigore nel 2026. L’obiettivo di questo tipo di contenitori è quello di ridurre sensibilmente la frazione ine far aumentare la. Il prossimo mese di febbraio sarpresenti, alle postazioni, operatori di Sei Toscana per dare informazioni puntuali sull’uso di questa nuova tipologia di cassonetto. In questi mesi si è provveduto alla sostituzione dei vecchi box e all’introduzione del limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato. L’accesso è possibile attraverso la 6Card già possesso dei cittadini. Le postazioni di raccolta sono state riqualificate e nel centro storico sono dotate di mascherature che si integrano nel contesto urbano.