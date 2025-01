Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: inizia la prova femminile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0015.14 Sempre Carl in testa al gruppo, alle sue spalle c’è la francese Dolci.15.11 Non è partita Maja Dahlqvist.15.09 Il gruppo entra nel centro abitato di St.Moritz.15.06 Le due azzurre sono nel gruppo, ritmo ancora blando in questa fase.15.04 L’americana dà il cambio a Carl, si collabora in questi primi battiti di gara.15.03 E’ Jessie Diggins a fare l’andatura nel gruppo.15.02 Gruppo compatto come prevedibile in quest’avvio di gara.15.00 SI PARTE!14.58 Due minuti al via della gara,no a schierarsi le atlete.14.55 Al contrario di quanto visto ieri, l’Italia sarà presente quest’oggi. Due le azzurre al via: Martina Di Centa e Maria Gismondi. Rimanere nelle trenta costituirebbe una buona gara.