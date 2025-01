Quotidiano.net - La memoria della Shoah: il testimone passa ai figli dei sopravvissuti

"Ci chiediamo cosa succederà allaquando scomparirà anche l'ultimo sopravvissuto: i suoisaranno qui per continuare a testimoniare": queste parole pronunciate dallo scrittore Elie Wiesel spiegano bene la preoccupazione enorme che iai campi di sterminio hanno vissuto sempre di più con ilre del tempo, una vera e propria angoscia per l'avanzare dell'età ora che sono poco più di una decina in vita. E' ai loro discendenti diretti che stando ilperchè non si perda la verità su quello che hanno vissuto. E' la missione dell'Associazionefondata molti anni fa e di cui Liliana Segre è presidente onoraria e co fondatrice con Goti Bauer, Nedo Fiano, Alberto Foà, Erminio Wachsberger. Un modo civico per non dimenticare laè avvicinarsi, frequentare, conoscere i luoghiche tutti insieme costituiscono un percorso di civile consapevolezzastoria.