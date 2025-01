Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio dell’operaio a Palomonte, in sei rinviati a giudizio

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 25 gennaio 2025. Avellino – “E’ trascorsa una settimana dall’atto vandalico alla sede del nostro circolo.La vicenda ha creato sconcerto e disorientamento non solo nella comunità democratica irpina ma anche tra i tanti cittadini, organizzazioni e istituzioni che ci hanno manifestato prontamente la loro vicinanza”, il commento del circolo del Pd di San Michele di Serino a una settimana dall’attentato subito. (LEGGI QUI)Benevento – “La pace va costruita dalla scelte governative, ma anche dalla reazione della base. Ci deve essere indignazione, con la speranza che chi governa possa operare scelte diverse. La pace dipende anche da noi”. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento, ha rivolto ai giovani dell‘Azione Cattolica che lo ascoltavano e lo seguivano un accorato appello per una presa di consapevolezza comune ed una iniziativa condivisa e comune per un nuovo equilibrio di pace nel mondo.