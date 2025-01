Calciomercato.it - Frattesi gol, poi l’Inter dilaga: poker al Lecce e risposta al Napoli

I nerazzurri battono la squadra di Giampaolo con un netto 4-0: Inzaghi si riporta a -3 dalcon una partita da recuperarerisponde al. Dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventus, i nerazzurri hanno calato ilin casa dele si sono riportati a -3 da Conte (con una partita in meno).gol, poialal(LaPresse) – Calciomercato.itUna vittoria mai in discussione con il vantaggio diarrivato al sesto minuto che ha messo in discesa la gara per la squadra di Inzaghi. Ilnon ha praticamente opposto resistenza e così, dopo un altro gol annullato per fuorigioco di Carlos Augusto, ecco che è arrivato il raddoppio al 39? firmato da Lautaro Martinez.La ripresa è stata pura accademia con Inzaghi che ha potuto anche tirare fuori alcuni big come lo stesso Toro: prima però l’argentino ha trovato il tempo di servire l’assist per il 3-0 firmato da Dumfries.