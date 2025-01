Oasport.it - Adriano Panatta: “Sinner non ha avversari, forse solo Alcaraz…Devono tornare tutti a scuola”

L’analisi del trionfo. Non poteva mancare l’appuntamento con La Telefonata“, podcast in onda su Spotify, prodotto da Fandango e con la collaborazione de “Il Tennis Italiano” (rivista edita da Fandango), con Paolo Bertolucci ea esprimersi sui temi d’attualità dello sporto con racchetta e pallina.Al centro dell’attenzione, la finale degli Australian Open 2025 vinta nettamente da Jannikcontro il tedesco Alexander Zverev., da questo punto di vista, è stato molto chiaro: “Secondo mequesti giocatori, compreso Zverev e probabilmente con l’eccezione di Alcaraz, devonoperché col tennis che hanno oggi non riescono assolutamente a mettere in difficoltà“, ha dichiarato l’ex campione nostrano.“Lui colpisce la palla meglio di loro, si muove meglio nei meccanismi del suo gioco, cioè da fondo, scivola sempre bene per fare il passante, la volée è migliorata, il servizio e la palla corta pure.