Willem Dafoe non viene riconosciuto da un TikToker nel video virale ma la verità è un’altra

Nelle ultime ore, è diventato particolarmenteun divertente tiktok in cui un giovane ragazzo, girando per le strade (particolarmente innevate) di New York, si imbatte in, senza riconoscerlo, almeno apparentemente. Nel breve, l’interprete di Nosferatu si presenta, e alla domanda sul motivo per cui ami il suo lavoro, ne loda la varietà, per poi spiegare come non ami dare consigli alle nuove generazioni, dato che a suo dire, ognuno deve saper trovare la propria strada. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.itUn contenuto certamente divertente e leggero, ma che con tutta probabilità, non è assolutamente ciò che sembra: il giovane, Khan, ha infatti costruito il suo canale quasi esclusivamente attorno ad un unico format, dal titolo ‘What Do You Do For A Living?” (Cosa fai per vivere?) in cui intervista persone più o meno famose, a spasso per la Grande Mela: una serie di piccole interviste che hanno donato al giovane una piccola grande popolarità:Basta dare un’occhiata al canale per accorgersi del fatto che ad esempio, poco prima della clipcon, ne sia stata girata, del tutto simile, con protagonista Adam Sandler (che non sembra apprezzare più di tanto l’intrusione)E a fugare ogni dubbio sul fatto che con tutta probabilità, non si tratta di incontri casuali, ma soprattutto, che Khan conosca perfettamente chi si trova davanti, arrivano le thumbnail dei due, che riportano inequivocabilmente i nomi dei due famosi attori.