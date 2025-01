Temporeale.info - Usi il cellulare in bagno? Quello che può accadere non ti piacerà

Leggi su Temporeale.info

Ormai si vive in simbiosi con lo smartphone. In tantissimi se lo portano anche in, ignorando però un possibile pericolo Quanto tempo passiamo con lo smartphone ogni giorno ? Difficile quantificarlo. Tanti gli studi statistici realizzati che, seppur nella differenza dei valori riportati, concordano sul fatto che si trascorre, mediamente, almeno più di un’ora . L'articolo Usi ilinche puònon tiTemporeale Quotidiano.