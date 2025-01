Quotidiano.net - Un meteorite si schianta in giardino: tragedia sfiorata in Canada. Il video: ecco perché è storico

Roma, 25 gennaio 2025 – Immaginate non solo di trovare unnel vostro, ma anche di rischiare di beccarvelo in testa. Assurdo ma vero, è proprio quello che è successo a una coppia canadese residente sull’Isola del Principe Edoardo, lo scorso 25 luglio. A raccontare la storia sono la University of Alberta e la Cnn. Joe Velaidum e la compagna Laura Kelly stanno per uscire per portare a passeggio il cane. A un certo punto, l’uomo nota un tubo dell’acqua sciolto, e si dirige verso il muretto accanto per annodarlo e metterlo in ordine. Pochi secondi dopo, qualcosa si abbatte proprio su quel punto. Cosa è stato? Fortunatamente la coppia possiede uno di quei citofoni dotati di telecamera: il dispositivo punta proprio il muretto del misterioso evento. E’ chiaro: è stato un