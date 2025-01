Liberoquotidiano.it - "Sono contenta di questa domanda": Santanchè, Meloni zittisce la sinistra. Poi l'affondo contro i magistrati

Una Giorgiaa tutto campo, quella che parla dal porto di Gedda, in Arabia Saudita, poco prima di salire sulla Amerigo Vespucci. Si parte dall'offerta di Mps per Mediobanca, caso finanziario degli ultimi due giorni: "Dobbiamo essere orgogliosi che oggi una banca come Mps, che fino a ieri ha avuto problemi, oggi è completamente risanata e avvia operazioni ambiziose". E ancora: "Ho registrato che si tratta di un'operazione di mercato", ha aggiunto depotenziando gli strali che si stanno levando da. Sul caso del giorno, le proteste deidurante le inaugurazioni dell'anno giudiziario nelle Corti d'Appello,si è detta "rammaricata". Quindi ha aggiunto: "Le protestelegittime, ma i cittadini scelgono il programma di governo con il loro voto". Dunque il caso del generale libico Almasri, che - ribadisce il premier - "è stato espulso per motivi di sicurezza".