Liberoquotidiano.it - "Sinner non è attaccabile". Il dato sconvolgente di Ambesi: "Neanche Borg"

Leggi su Liberoquotidiano.it

La verità è che Jannik, oggi, risulta quasi ingiocabile per tutti i tennisti del circuito. Alla vigilia della finale degli Australian Open che andrà in scena domenica contro il tedesco Alexander Zverev, l'azzurro detentore del titolo in carica e numero 1 al mondo si gode i complimenti per la vittoria in semifinale contro l'americano Ben Shelton. La sofferenza del primo set ha lasciato spazio a un crescendo incontenibile, sebbene il 23enne altoatesino non sia apparso nella sua giornata migliore. Eppure ha mantenuto lucidità, solidità, intelligenza e potenza. E questo dà la misura delle sue enormi qualità. Secondo Massimiliano, giornalista di Eurosport, ospite di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport condotto da Dario Puppo e Guido Monaco, va però sottolineata la bella prova del 22enne di Atlanta: "Io che ero stato critico con Shelton durante la stagione della terra, inizio erba, dell'anno scorso, devo dire che sul cemento è un signor giocatore, è tra i primi cinque al mondo sul cemento, anche meglio.