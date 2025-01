Sport.quotidiano.net - Roma: palleggio lento e attacco inconcludente, il ko in Olanda come quello in Svezia

24 gennaio 2025 - Si poteva ipotecare quantomeno la presenza giallorossa agli spareggi di questa Europa League e invece ladovrà vivere 90 minuti di passione nell'ultima giornata per strappare il pass definitivo alla fase a eliminazione diretta. La squadra di Ranieri non riesce ancora a superare il tabù trasferta, al contrario cade all'AFAS Stadion di Alkmaar contro l'AZ per 1-0. Partita brutta giocata male da parte dei giallorossi, che non sono riusciti a imporre la loro superiore qualità, cadendo su una ripartenza biancorossa, culminata con il gol di Parrott all'ottantesimo. Seconda sconfitta continentale per inisti, che fa il paio con quella patita incontro l'Elfsborg e ora costringerà alla vittoria contro l'Eintracht di Francoforte per evitare di fare calcoli nella giornata finale.