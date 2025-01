Lortica.it - Problemi di accesso al 116117 in Valtiberina e Valdichiana: l’Asl rassicura, servizio garantito con il 112

Segnalate difficoltà nell’aldi continuità assistenziale tramite il numeroin alcune zone dellae dellaaretina. Lo comunicaToscana sud est, intervenendo per chiarire la situazione ere i cittadini.“In caso di mancata accessibilità al numero, ilsarà comunquecomponendo il numero unico di emergenza 112”, specifica l’azienda sanitaria.Le problematiche riguardano in particolare alcune aree di confine della, tra cui frazioni dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino, oltre a frazioni dellaAretina nel comune di Cortona. Le difficoltà segnalate sono dovute atecnici legati alla rete telefonica, che non rientrano nelle competenze dirette delToscana sud est.