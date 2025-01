Mistermovie.it - Mister Movie | Stephen King, The Monkey ha già battuto un bel record per un film horror

Leggi su Mistermovie.it

La scimmia è tornata, e con essa una nuova ondata di paura e risate. The, l’adattamento-comico di Osgood Perkins basato su un racconto di, sta già facendo parlare di sé per l’enorme successo del suo trailer red band.“The”: Il nuovo successodi Osgood Perkins sta conquistando il pubblicoclass="wp-block-heading">Il, che uscirà nelle sale il 21 febbraio, sta battendoa solo pochi mesi dalla sua uscita, lasciando presagire un futuro luminoso per gli appassionati di.Un trailer daper unche promette grandi coseIl trailer di Theha rapidamente accumulato 109 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme, inclusi TikTok e altre reti sociali, segnando unper unindipendente. Questo è un ottimo segnale per i fan del genere, poiché dimostra l’entusiasmo e l’attesa che circondano il