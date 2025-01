Calciomercato.it - Juventus sconfitta e ridimensionata: “Mandateli via”

Non sono poche le critiche che in questi minuti stanno arrivando in merito all’ultima prestazione fornita dai bianconeri al ‘Maradona’Pesantissima la vittoria con la quale il Napoli si è imposta al cospetto di unache, dopo essere passata in vantaggio, si è letteralmente spenta, subissata dall’ondata azzurra. Passata in vantaggio grazie alla prima rete in maglia bianconera di Kolo Muani, la ‘Vecchia Signora’ ha prestato il fianco alla reazione furiosa dei padroni di casa, in grado prima di azzannare il match e poi di ribaltarlo completamente.: “via” (LaPresse) – Calciomercato.itAl netto di un atteggiamento nella ripresa apparso rinunciatario e non da squadra matura, non sono affatto passate inosservate le prove incolori di alcuni calciatori di Thiago Motta dai quali ci si aspettava ben altro.