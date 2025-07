Amts possibili disagi a causa di uno sciopero proclamato per sabato

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) ha reso noto che, in occasione dello sciopero proclamato dal sindacato Cub Trasporti di Catania, sabato 26 luglio il servizio di trasporto pubblico locale potrebbe subire variazioni o interruzioni. L’astensione dal lavoro riguarderĂ il personale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Amts, sciopero generale di 24 ore il prossimo 20 giugno - L’Amts informa che, in occasione dello sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato per il giorno 20 giugno 2025 da Cub Trasporti per il settore del trasporto pubblico locale, il servizio potrebbe subire delle variazioni.

Sciopero Amts a Catania, trasporto pubblico a rischio: ecco quando - L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) ha comunicato che sabato 26 luglio 2025 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale a Catania, indetto dal sindacato Cub Trasporti. Lo riporta catania.liveuniversity.it

