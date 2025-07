Mobilità Integrata asse tra Comuni della cintura urbana di Catanzaro

La questione della mobilità e dell’efficientamento dei trasporti nell’area della cintura urbana di Catanzaro assume un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo socio-economico e la qualità della vita dei cittadini. In un contesto di crescente urbanizzazione e necessità di connessioni efficienti, gli Enti Locali e le istituzioni preposte stanno intensificando il dialogo e le azioni per affrontare le sfide attuali e future. In tale prospettiva i comuni che compongono la cintura urbana del capoluogo calabrese, tra cui Settingiano, Tiriolo, Caraffa, San Floro, Borgia, Simeri Crichi, Gimigliano e Pentone, piu’ di tutti si trovano ad affrontare quotidianamente le problematiche legate alla pendolarità , al congestionamento del traffico in alcune fasce orarie e alla conseguente necessità di un sistema di trasporto pubblico locale più capillare, frequente e interconnesso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it