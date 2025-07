Hamas dà l’ok al nuovo piano di Israele Idf via da corridoio Morag

(Adnkronos) – Ci sono stati progressi nei negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo che Hamas ha approvato la nuova mappa presentata da Israele, che include il ritiro delle forze dell'Idf dal corridoio di Morag. Lo riferiscono fonti di Hamas all'emittente egiziana Al-Rad. La nuova mappa presentata da Israele prevede che .

L’ostacolo maggiore è il corridoio Morag, che separa Rafah da Khan Younis, e taglia la Striscia dal confine orientale fino al mare. In questa piccola area desertica sarebbero confinati prima 600mila e poi due milioni di palestinesi, secondo il piano annunciato Vai su Facebook

