Maxi incendio in un centro commerciale in Iraq almeno 61 morti tra cui bambini | Una tragedia

Un maxi incendio scoppiato in un centro commerciale di Kut, in Iraq, inaugurato pochi giorni fa, ha ucciso almeno 61 persone, ma il bilancio è provvisorio. Almeno in 45 sono stati tratti in salvo, si cercano eventuali dispersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: almeno 25 i morti - Le immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano le squadre di emergenza che soccorrono le vittime dopo la massiccia esplosione che ha squarciato il porto di Shahid Rajaee, nel sud dell’ Iran, uccidendo almeno 25 persone e lasciandone altre 1.

Maxi operazione ucraina contro l’aviazione di Mosca: “Droni di Kiev hanno distrutto almeno 40 bombardieri russi” - L’aviazione russa nel mirino dell’intelligence ucraina. Fonti del servizio di sicurezza di Kiev (Sbu) hanno fatto sapere che un’operazione “su larga scala” è in corso con l’obiettivo di distruggere il maggior numero di cacciabombardieri di Mosca in territorio russo.

Maxi-esplosione a Roma: almeno 45 feriti, 2 sono gravi. Il cordoglio del mondo politico - È salito a 45 feriti, due in gravissime condizioni, il bilancio dell’esplosione di un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, al quartiere Prenestino di Roma.

Maxi esplosione e incendio in un distributore di carburanti a Roma: il video - Su disposizione delle forze dell'ordine è stata chiusa la fermata della metro C Teano a Roma dopo la forte esplosione. tg.la7.it scrive

Grecia, Creta in fiamme: maxi incendio vicino a hotel, evacuazioni di massa - Continua a divampare l'incendio fuori controllo a Creta in Grecia, sulla costa sudorientale, divampato mercoledì pomeriggio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze, strutture ricettive e ... Lo riporta msn.com