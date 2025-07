Infrastrutture riduzione rischio sismico | 70 milioni di euro per le Isole minori

Un finanziamento di oltre 70 milioni di euro  per  39 interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nelle infrastrutture pubbliche nelle isole minori. “Abbiamo indetto altro bando per 30 milioni di euro per mettere in sicurezza le infrastrutture portuali delle stesse isole”. Così il ministro Nello Musumec i al question time. “Sul piano dello sviluppo socio economico, voglio ricordare che con l’on. Raffele Fitto  si è concordata la partecipazione agli Stati generali di ottobre – dice – Fitto detiene la delega per le isole, è in previsione un piano europeo per l’attuazione di iniziative necessarie per coperture finanziarie affinchĂ© chi rimane oggi possa restarci anche in futuro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: isole - milioni - infrastrutture - riduzione

Infrastrutture, riduzione rischio sismico: 70 milioni di euro per le Isole minori; Musumeci: Allo studio un Piano europeo per le isole minori con il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto; Caro voli, Regione raddoppia lo sconto aerei per Natale. Schifani: «Favoriamo mobilità sostenibile.

Isole greche presto 100% rinnovabili grazie al fondo decarbonizzazione ... - La Grecia punta a trasformare le sue isole in un modello di sostenibilità grazie al Fondo per la Decarbonizzazione delle Isole, con un budget iniziale di 1,6 miliardi di euro che potrebbe ... Come scrive greenme.it

Dl Infrastrutture: gli ultimi emendamenti approvati - Il governo accelera sul dl Infrastrutture preannunciando la volontà di chiedere il voto di fiducia dell'aula della Camera. Riporta finanza.repubblica.it