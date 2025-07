Limiti di velocità? La differenza la fa la strada non i cartelli

Dal The Urban Mobility Council di Milano dati preoccupanti sugli incidenti, soprattutto nelle strade cittadine, e l'importanza crescente di una seria progettazione della viabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Limiti di velocità? La differenza la fa la strada, non i cartelli

In questa notizia si parla di: limiti - velocità - differenza - strada

Autovelox in Lombardia, dove sono i controlli questa settimana? Cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità? - Milano, 11 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali dove, da lunedì 12 maggio a domenica 18 maggio 2025, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità.

F1, Max Verstappen: “Bene il primo settore ad alta velocità. Siamo consapevoli dei nostri limiti” - Max Verstappen partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo weekend presso l’Autodromo Internazionale della celeberrima metropoli statunitense.

Anatra sfreccia oltre i limiti di velocità: beccata dall’autovelox per la seconda volta - A Köniz, in Svizzera, un'anatra è stata immortalata da un autovelox mentre sfrecciava a 52 chilometri orari in una strada con limite a 30.

I DATI SUGLI SCONTRI STRADALI 2024 A BOLOGNA Oggi la Città metropolitana di Bologna ha pubblicato i dati sull'incidentalità stradale del 2024, che includono gli scontri rilevati da tutte le Forze dell'ordine (nelle strade urbane di Bologna oltre il 99% è a Vai su Facebook

Limiti di velocità? La differenza la fa la strada, non i cartelli; I limiti di velocità? La differenza la fa la strada, non i cartelli; Sanzioni al codice della strada, il trend negativo di Latina.