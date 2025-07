Auto pirata travolge e uccide una donna nel Forlivese

Poco prima delle 5 di questa mattina una 50enne è stata travolta e uccisa da un'auto nei pressi dell'abitato del comune appenninico di Cusercoli (Forlì-Cesena). Personale sanitario e forze dell'ordine sul posto hanno constatato il decesso della donna. Il conducente dell'auto non si è fermato. Non è chiaro se la vittima stesse tentando di attraversare la strada o se stessa camminando sul bordo. I carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada. Al vaglio le testimonianze di chi era in un vicino bar e le immagini di telecamere di sicurezza che potrebbero avere ripreso l'auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto pirata travolge e uccide una donna nel Forlivese

In questa notizia si parla di: auto - pirata - donna - travolge

