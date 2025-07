Tanti milioni di euro Jannik Sinner qual è il suo patrimonio oggi | quanto ha guadagnato finora

È il nuovo faraone del tennis, certo, ma anche qualcosa di più: un sovrano dello sport globale, un re della finanza in divenire. Jannik Sinner, con il suo sorriso da ragazzo gentile e i riccioli rossi che ormai sono un marchio, non domina solo il campo da gioco: si sta costruendo, a soli 24 anni – che compirà il 16 agosto – un impero personale. Un atleta con la visione di un imprenditore, capace di leggere le partite e i bilanci con la stessa lucidità . E proprio come cambia allenatori e preparatori per perfezionare ogni aspetto del suo tennis, così ha imparato a circondarsi di professionisti per amministrare un patrimonio che, dopo la vittoria a Wimbledon, ha toccato gli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

NIENTE DIECI MILIONI, MA I NUMERI AUDITEL DI SINNER RIMANGONO "MOSTRUOSI" La frammentazione dell'offerta TV impedirà ai match di Jannik Sinner di raggiungere i dati dei grandi eventi del passato, ma la sua popolarità è straordinaria: la vittoria c

Jannik Sinner entra nella storia. Con il successo su Alcaraz, è il primo italiano a vincere a Wimbledon e si conferma numero 1 al mondo. Ma quanto vale questo trofeo? Un premio record da 3,52 milioni di euro, che fa volare il suo patrimonio oltre gli 80 milioni.

