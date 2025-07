La nuova inchiesta sull’urbanistica azzoppa la giunta milanese Il sindaco Sala resta da solo nel silenzio del Pd Intanto M5s chiede le dimissioni

La Milano del centrosinistra uscita dalle elezioni che portarono nel 2011 Giuliano Pisapia a sindaco di Milano è finita ieri mattina, quando la Procura, convinta di avere in mano le prove del sistema che ha governato l’urbanistica meneghina degli ultimi anni, ha chiesto l’arresto di Manfredi Catella – il Re del mattone di Milano – e dell’assessore Giancarlo Tancredi. Ovvero l’uomo che l’urbanistica milanese l’ha gestita per quasi due decenni, prima come dirigente del Comune, poi come assessore alla Rigenerazione. Ma a rischiare di cadere, anche solo in questa fase embrionale dell’inchiesta, è l’intera giunta, a partire da Beppe Sala. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

