Morto dopo il concerto dei Subsonica | due condanne per l’aggressione di Antonio Morra

Sono due i condannati per l’aggressione e la conseguente morte di Antonio Morra, l’operaio quarantasettenne deceduto al termine del concerto dei Subsonica dell’11 aprile 2024 al Nelson Mandela Forum a cui aveva assistito come spettatore insieme alla moglie. A essere condannati dal gip Fabio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, ucciso dopo concerto dei Subsonica: condannati per omicidio preterintenzionale i due facchini - Per l'aggressione al Mandela Forum che costò la vita a uno spettatore, Antonio Morra, al termine del concerto dei Subsonica la sera dell'11 aprile 2024, il gip Fabio Gugliotta ha condannato con l'accusa di omicidio preterintenzionale due facchini L'articolo Firenze, ucciso dopo concerto dei Subsonica: condannati per omicidio preterintenzionale i due facchini proviene da Firenze Post.

Aggredito dopo il concerto dei Subsonica, due condanne per la morte di Antonio Morra - FIRENZE – Due condanne sono state emesse per l’aggressione che, l’11 aprile 2024, costò la vita ad Antonio Morra, 47 anni, spettatore al concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze.

