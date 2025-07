Moody' s conferma rating Lombardia Baa2 outlook positivo

"Anche quest'anno la Credit Opinion pubblicata da Moody's, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione del rating, conferma per la Regione Lombardia il giudizio 'Baa2' con outlook positivo". Lo comunicano il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente con delega al Bilancio e Finanze Marco Alparone. L'agenzia di rating conferma dunque Regione Lombardia un 'notch' al di sopra del rating fatto registrare dall'Italia (Baa3). Nella Credit Opinion, per motivare il risultato, vengono in particolare sottolineati: un sistema di governance molto forte, che sostiene risultati finanziari equilibrati; la ricchezza e la dinamicità dell' economia regionale: la Lombardia è la più ricca fra le regioni italiane con un reddito pro capite del 34% superiore alla media nazionale e un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale; la robusta liquidità e il basso profilo di debito: Moody's pone l'accento sull'indebitamento netto (diretto e indiretto) di Regione evidenziando come questo sia pari solo all'8,3 % dei ricavi operativi; cospicui fondi eu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moody's conferma rating Lombardia Baa2, outlook positivo

In questa notizia si parla di: rating - conferma - lombardia - moody

Moody’s conferma il rating dell’Italia: outlook alzato da stabile a positivo - Moody’s ha confermato il rating Baa3 per l’Italia, alzando l’outlook da stabile a positivo. La revisione dell’outlook dipende dal “miglioramento delle prospettive di bilancio, in un contesto di performance fiscale migliore del previsto nel 2024 e di un contesto politico interno stabile, che aumenta la probabilità che i parametri di bilancio continuino a migliorare, in linea con il piano strutturale di bilancio a medio termine del governo”.

Moody’s: conferma rating ‘Baa3’ per Italia, outlook positivo - Milano, 23 mag. (LaPresse) – L’agenzia Moody’s conferma il rating ‘Baa3’ per l’Italia, l’outloook passa da stabile a positivo.

Moody’s conferma il rating “Baa3” dell’Italia e alza l’outlook a positivo. Giorgetti: “Frutto del lavoro serio” - Moody’s Ratings ha confermato il rating “ Baa3? dell’Italia e ha alzato l’outlok da stabile a positivo.

Moody's conferma rating Lombardia Baa2, outlook positivo; Moody’s conferma rating Lombardia Baa2 stabile, più alto di Stato italiano; Moody's conferma rating Baa3 per l'Italia, l'outlook passa da stabile a positivo.

Moody's conferma rating Lombardia Baa2, outlook positivo - "Anche quest'anno la Credit Opinion pubblicata da Moody's, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione del rating, conferma per la Regione Lombardia il giudizio 'Ba ... Riporta ansa.it

Moody’s confrerma rating Lombardia, meglio dello Stato italiano - (askanews) – “Anche quest’anno la Credit Opinion pubblicata da Moody’s, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione del rating, conferma per la Regi ... Da askanews.it