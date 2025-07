Siamo al giro di boa del Mondiale di MotoGP e Francesco Bagnaia vive una situazione pesante. Si trova a 147 punti di distanza dal compagno di squadra Marc Marquez, accusando quindi un ritardo pari a quasi quattro weekend di gara (se ci sono 37 punti in palio in ogni fine settimana, il conto è presto fatto). Ciò significa che Pecco non è più padrone del proprio destino. Se anche dovesse vincere tutte le Sprint e tutti i Gran Premi da qui a fine stagione, a El Trueno de Cervera sarebbe sufficiente arrivare sempre terzo, aggiungendo una manciata di piazze d’onore qua e là , per disinnescare la rimonta del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez si è preso la Ducati. Per rinascere, Bagnaia deve ‘solo’ accettarlo