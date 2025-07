Siria il ministero della Difesa colpito dai raid di Israele

Damasco, 17 lug. (askanews) - Le immagini dei danni e del fumo che si alza dalla sede del Ministero della Difesa siriano a Damasco dopo gli attacchi israeliani. L'esercito israeliano ha lanciato una nuova serie di attacchi vicino al quartier generale dell'esercito siriano e al Ministero della Difesa, dopo che Israele aveva messo in guardia Damasco dal prendere di mira la comunità drusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Siria, il ministero della Difesa colpito dai raid di Israele

